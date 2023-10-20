مسيرات حاشدة بالمنيا لدعم اهالى غزة وتأييد قرارات الرئيس السيسي

احتشد الاف المواطنين بمختلف الفئات من النقابات والطلاب والأحزاب فى مسيرة حاشدة كبيره بميدان المؤسسه بالاس بالمنيا والذى يعد من اكبر الميادين بالمحافظة بعد اداء صلاه الجمعه واداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء وضحايا القصف على اهالى غزة وجريمة قصف المستشفى المعمداني وللتنديد بالعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين منا أعلنوا رفضهم لتهجير الفلسطينيين من غزة .

ردد المتظاهرون وهم حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية واللافتات هتافات لمناصرة الشعب الفلسطينى منها «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين» و«تسقط تسقط إسرائيل»، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لدعم غزة وحماية أمن الوطن رافضين حديث الإسرائيليين عن تهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء إضافة إلى المطالبة بفتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية لاهالى غزة .

وأعلنوا رفضهم لما يحدث فى غزة من قتل الابرياء والاطفال مطالبين بسرعة وصول المساعدات لأهالى غزة

https://fb.watch/nOpoCv_dCk/?mibextid=Nif5oz

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