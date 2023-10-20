واشنطن تجدد دعوتها لإجراء تحقيقات كاملة في مقتل أربعة أشخاص بمظاهرة في التشاد عام 2022

تجدد الولايات المتحدة دعوتها لإجراء تحقيقات كاملة في أحداث 20 أكتوبر 2022 ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص في مظاهرة خارج السفارة الأمريكية في التشاد.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن التابعة للحكومة التشادية قتلت أربعة متظاهرين خارج سفارة الولايات المتحدة في نجامينا في 20 أكتوبر 2022. وعلى مدار العام الماضي، وفي اجتماعات متعددة مع كبار المسؤولين التشاديين، ضغطت الولايات المتحدة من أجل المساءلة عن عمليات القتل هذه.

وعلى الرغم من التأكيدات بأن الأمر قد تم تسليمه إلى المدعي العام، إلا أن الولايات المتحدة لم تر أي إشارة إلى أن حكومة تشاد تتخذ إجراءات للتحقيق مع الجناة أو تقديمهم إلى العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة، عدم حصولها على آي معلومات تتعلق بالتحقيق الحكومي في استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد متظاهرين آخرين أثناء وبعد مظاهرات 20 أكتوبر، كما أن الولايات المتحدة لا تعلم بأي إجراء حكومي للتحقيق في اعتقال ووفاة المتظاهرين في الحجز.

وأشارت واشنطن إلى أنه لكي تنجح تشاد في الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية، يجب على الحكومة تهيئة الظروف الملائمة للمعارضة غير المسلحة وجماعات المجتمع المدني للمشاركة بشكل كامل في العملية السياسية.

وتجدد الولايات المتحدة دعوتها لإجراء تحقيقات كاملة في هذه الأحداث ومحاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.