التصديق على 35 قرار تصالح لمخالفات بناء بشرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، على عدد 35 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأشار رئيس مدينة شرم الشيخ انه يصبح اجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 274 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.