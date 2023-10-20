بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. مظاهرات حاشدة بالوادي الجديد "صور"

نظم الآلاف في الوادي الجديد وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة بميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة ، دعمًا وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسري وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات تندد بالقصف المستمر على غزة، وقصف معبر رفح لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، واستهداف مستشفى المعمداني، وأماكن تقديم الخدمات العلاجية للجرحى مصابي القصف ما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين.

وردد المشاركون " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين ، يسقط قتلة الأطفال.. يسقط أعداء السلام.. يا إسرائيل يا إسرائيل أنت عدو ليوم الدين.. الإرهاب هو إسرائيل، السويس بلد الصمود إحنا اللي هزمنا اليهود.. يا رب انصر غزة اشفي مرضاهم داوي جرحاهم".

ورفع المتظاهرون في الوقفة أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على قرارات الرئيس ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

وخرجت التظاهرات التي انطلقت دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي؛ والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة والعقاب الجماعي والحرب على سكان قطاع غزة.

وحرص المشاركون على ترديد هتافات مناوئة للعدوان الاسرائيلي.

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