الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. مظاهرات حاشدة بالوادي الجديد "صور"

مظاهرات ضد العدوان
مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلس بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

نظم الآلاف في الوادي الجديد وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة بميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة ، دعمًا وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسري وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات تندد بالقصف المستمر على غزة، وقصف معبر رفح لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، واستهداف مستشفى المعمداني، وأماكن تقديم الخدمات العلاجية للجرحى مصابي القصف ما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين.

وردد المشاركون " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين ، يسقط قتلة الأطفال.. يسقط أعداء السلام.. يا إسرائيل يا إسرائيل أنت عدو ليوم الدين.. الإرهاب هو إسرائيل، السويس بلد الصمود إحنا اللي هزمنا اليهود.. يا رب انصر غزة اشفي مرضاهم داوي جرحاهم".

ورفع المتظاهرون في الوقفة أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على قرارات الرئيس ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

وخرجت التظاهرات التي انطلقت دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي؛ والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة والعقاب الجماعي والحرب على سكان قطاع غزة.

وحرص المشاركون على ترديد هتافات مناوئة للعدوان الاسرائيلي. 

35f260c6-c2f8-4e16-a396-566d6de4b3d4
35f260c6-c2f8-4e16-a396-566d6de4b3d4
رفع اعلام فلسطين بالوادي الجديد
رفع اعلام فلسطين بالوادي الجديد
شباب الجامعة يشاركون في مظاهرة لدعم فلطسين بالوادي الجديد
شباب الجامعة يشاركون في مظاهرة لدعم فلطسين بالوادي الجديد
مسيرة لدعم فلطسين بالوادي الجديد
مسيرة لدعم فلطسين بالوادي الجديد
مشاركة المرأة في مظاهرة ضد اسرائيل بالخارجة
مشاركة المرأة في مظاهرة ضد اسرائيل بالخارجة
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين بميدان الساحة بالخارجة
مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين بميدان الساحة بالخارجة
وقفات احتجاجية بالوادي الجديد
وقفات احتجاجية بالوادي الجديد
ads
الوادي الجديد ميدان الساحة تظاهرات فلسطين
ads