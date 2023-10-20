تنويه بضعف المياه عن مدينة إهناسيا وقرى دنديل والحمام لتطهير محطة المعصرة ببني سويف.. لمدة ٣ أيام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن مدينة اهناسيا وقرى دنديل والحمام بمركز ناصر ستشهد ضعف المياه، وذلك لمدة ساعتين من 8 حتى 10 صباحًا، اعتبارًا من غد السبت 21 أكتوبر وحتى الاثنين 23، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.