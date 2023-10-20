الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور..وزير الأوقاف ومحافظ السويس يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم وألف شنطة سلع غذائية

جانب من توزيع اللحوم
جانب من توزيع اللحوم
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تفقد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وفضيلة  الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الجمعة، وصول 2 طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وألف شنطة سلع غذائية لمحافظة السويس، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة السويس إلى 8  أطنان لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف و9 آلاف شنطة سلع غذائية.

وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف.

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الأسر الأولى بالرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس شوقي علام مفتي الجمهورية
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