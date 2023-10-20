الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. المئات يشاركون في انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد

انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
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شهدت انتخابات نادي الزمالك، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، للتسجيل في الكشوف من أجل انتخاب مجلس جديد للقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة، وانطلق التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

  • التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
  • النظر في تقرير مراقب الحسابات.
  • اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
  • انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقًا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
  • اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
  • النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
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الجمعية العمومية انتخابات نادى الزمالك قلعة البيضاء
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