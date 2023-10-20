بالفيديو.. المئات يشاركون في انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد

شهدت انتخابات نادي الزمالك، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، للتسجيل في الكشوف من أجل انتخاب مجلس جديد للقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة، وانطلق التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية: