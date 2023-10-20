230 منفذا مشاركا في مبادرة خفض الأسعار حتى الآن بالإسكندرية

أوضح اللواء محمد الشريف أن إجمالي عدد المنافذ المشاركة في مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وصل حتى الآن إلى 230 منفذًا من ضمنهم 81 مجمع استهلاكي، و6 سلاسل تجارية كبري تضم 80 فرع، و97 منفذ تابع للقوات المسلحة، و 46 منفذ من منافذ الداخلية، موضحًا أنه جاري العمل الآن بالتنسيق مع جميع الجهات على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة.

وأكد اللواء محمد الشريف على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وعلى الصعيد ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق التام بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.