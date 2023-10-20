سول: سنفرج عن احتياطي النفط الاستراتيجي حال تصاعد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 12:09 م

أعلنت شركة النفط الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/ أنها تقوم بفحص مدى جاهزية منشآت التخزين المحلية استعدادًا لاحتمال الإفراج عن احتياطي النفط إذا تصاعدت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.

وذكرت شركة النفط الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أنه "إذا تصاعدت الأزمة في الشرق الأوسط، فلدينا خطة للإفراج عن احتياطي النفط بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحقيق استقرار الإمدادات".. مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتفقد جاهزية تسع محطات احتياطية في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي حالة طوارئ.

وتحتفظ كوريا الجنوبية باحتياطي نفط استراتيجي يبلغ 96 مليون برميل، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة لمدة 120 يومًا.