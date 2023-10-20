الصين تعلن مغادرة أكثر من ألف من رعاياها إسرائيل

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 11:54 ص

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من ألف من رعاياها غادروا إسرائيل وسط الصراع الدائر بينها وبين حركة حماس.

ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت حركة "حماس" قد بدأت في 7 أكتوبر الجاري عملية "طوفان الأقصى"، وقامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرا وبرا وجوا إلى مستوطنات الغلاف.. وأسفر "طوفان الأقصى" حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.. وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.