الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنعين بالمرج والقطامية

المضبوطات
المضبوطات
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنعين بالمرج والقطامية.

وتعود البداية عندما تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شعرية مقلية" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (2568 كيس شعرية مقلية - 264 كيلو جرام مواد خام جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - 2000 كرتونة فارغة).

كما تم ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئه المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "الأرز" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهول المصدر وغير مصحوب بأيه مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (6 طن أرز) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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