المعدات المصرية تعيد إصلاح معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة.. فيديو

عرضت القنوات الفضائية أخبار توضح أن المعدات المصرية تقوم بإعادة إصلاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كشفت قناة القاهرة الإخبارية أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم الجمعة، وذلك لتوصيل المساعدات لـ أهالي غزة، وذلك بعد القصف الإسرائيلي، وقد نوهت أكثر من قناه خلال الساعات الماضية أن المعرب سيتم فتحه خلال ساعات.

وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، غداة اتفاق بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن في هذا الشأن.

وكانت قدت اعتصم أعضاء التحالف الوطني، أمام معبر رفح، احتجاجا على عدم فتح المعبر، وأظهرت اللقطات المصورة اعتصام العشرات من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر أمام بوابات المعبر.

وكان الرئيس السيسي قد صرح: «مصر فيها 105 ملايين شخص.. والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض.. إذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبيرعن رفض فكرة (تهجير الفلسطينيين لسيناء) ستروا ملايين المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر».

واستمرت مؤسسات التحالف الوطني، للعمل الأهلي والتنموي، ومن ضمنهم مؤسسة أبو العينين، في التواجد على معبر رفع البري رافعين شعار “مرابطون حتى الإغاثة”.

وظهر الشباب رافعًا لافتات تطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وفتح معبر رفح.

ونظم كل من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري ومؤسسة أبو العينين وقفة احتجاجية اليوم، قد تطول، بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط علي حكوماتها لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

كما دعا الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بتنظيم وقفة دعم قرارات الرئيس حول رفض تهجير الفلسطينيين لأرض سيناء.

‏وكتب عبر تويتر: “شعب مصر العظيم في لحظات تاريخية تمر علي وطننا.. حان الوقت للخروج أمام المنصة بطريق النصر غدا بعد صلاة الجمعة في حشد هائل لإعلان رسالة للعالم أننا لن نسمح بتحويل سيناء لمسرح حرب وعمليات عسكرية أو توطين.والتزام الشعب الفلسطيني التمسك بارضه لعدم تصفية قضيته للأبد.. غدا يوم الحشد”.

وقد عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:" شريان الحياة لسكان غزة.. معلومات عن معبر رفح الحدودي".

معبر رفح شريان الحياة الوحيد لغزة

وجاء في التقرير أن معبر رفح يعتبر الوحيد بين مصر وغزة، وهو شريان الحياة لسكان غزة، الذي يبلغ عددهم 2 مليون نسمة.

وكشف التقرير أن معبر رفح تم تنفيذه بعد اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وأن السبب في ذلك تم من أجل السلام.

وتابع التقرير أن 37% من السلع تمر من رفح، وأن هناك 100 شاحنة كانت تمر باليوم الواحد.