الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب النسائية تحت 20 سنة يُعسكر للكونغو أول نوفمبر

منتخب النسائية
منتخب النسائية
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يبدأ منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة معسكره المقبل في الأسبوع الأول من نوفمبر، استعدادا لمواجهة الكونغو في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.
تلقى اتحاد الكرة المصري اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.
وأحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبد الواحد السيد.
وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.

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منتخب النسائية اتحاد الكرة الكونغو
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