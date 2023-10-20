تشاهدون اليوم.. الأهلي يلتقي سيمبا بدوري السوبر الإفريقي

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023، والتي تشهد عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في افتتاح مشواره دوري السوبر الأفريقي ولقاء الهلال مع الخليج في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

سيمبا التنزاني X الأهلي – 6 مساء - أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الأخدود X الفيحاء – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD

التعاون X الاتحاد – 6 مساء - SSC1 SD

الهلال X الخليج – 9 مساء - SSC1 HD

الفتح X أبها – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا X غرناطة – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X فيردر بريمن – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري X طلائع الجيش – 4 مساء

سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 4 مساء.