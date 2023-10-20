باب المنصة «مخلّع»| مشاهير يدعمون فلسطين على «إكس وإنستجرام».. و«ماسك ومارك» يؤيدان قصف غزة

تُعد القضية الفلسطينية هي القضية الأهم والمحورية لدى العرب بما فيهم المشاهير، ومنذ اندلاع حرب غزة وبدء العملية المعروفة إعلاميًا بـ«طوفان الأقصى» من قِبل المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ وذلك ردًا على العديد من انتهاكات العدو الصهيوني الموجهة للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة.

وتعرض جريدة «البوابة نيوز» أبرز المشاهير الذين عبروا عن تضامنهم تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة إكس «تويتر سابقا» وإنستجرام، خلال التقرير التالي:

ومع تفاقم أزمة حرب غزة وتعدي الكيان الصهيوني على أماكن آهلة بالمدنيين وقصف مستشفيات كان آخرها مذبحة مستشفى المعمداني وضربه لكنائس ومساجد دون رحمة أو أي اعتبارات إنسانية أو دينية والحصار المفروض على غزة ومنع تقديم المساعدات لهم من قبل القوات الإسرائيلية، مما حرك مشاعر الشعب العربي وجعل المشاهير يقومون بدورهم واستغلال شهرتهم وعدد متابعيهم والخروج للعلن للحديث عن القضية الفلسطينية لدعم أهالي غزة ودعمهم ضد قوات الاحتلال الغاشم.

منصة «إكس» و«إنستجرام»

وكانت منصة «إكس» تويتر سابقا وإنستجرام بمثابة المنبر لهؤلاء النجوم والمشاهير ووسيلة للتعبير عن دعمهم وغضبهم مما يحدث للشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أن مالكي منصة «x» وإنستجرام من مؤيدي الحرب على غزة، وهنا يصدق المثل الذي يقول «باب النجار مخلع»، ولكن هؤلاء تحكمهم المصالح ويضربون بمعاني الرحمة والإنسانية عرض الحائط فلا تمثل لهم شيئا ولا قيمة لها عندهم.

مشاهير يدعمون القضية الفلسطينية

فعبّر معظم نجوم الوطن العربي عن استيائهم من الانتهاكات الأخيرة التي لحقت بأهالي غزة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، بين قتلى ومصابين، ومن ناحية أخرى حرص نجوم آخرون على تأجيل حفلاتهم وارتباطاتهم الفنية تضامنًا مع الفلسطينيين وشارك العديد منهم تضامنهم مع غزة والقضية الفلسطينية من خلال حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا حتى وأن كان قد تعرض بعضهم للهجوم بسبب استخدام عبارات لم تنال أعجاب بعض المتابعين مثلما حدث مع الفنانة أنغام وأيضا هند صبرى ولكن فى النهاية يبقى التضامن مع غزة من خلال تغريداتهم.

أحمد السقا

أعلن الفنان أحمد السقا، عن دعمه لقطاع غزة عقب القصف الغاشم الذي استهدف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر «السقا»، مقطع فيديو من داخل مستشفى المعمداني، عبر حسابه الرسمي بموقع بمنصة إكس «تويتر سابقا»، وعلق: “اللهم أجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة”.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة pic.twitter.com/2bUhmOXkxZ — Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 17، 2023

شيريهان

ووجهت الفنانة شيريهان رسالة تخاطب فيها العالم لتعبر عن استيائها مما يتعرض له أهالي غزة والشعب الفلسطيني من ظلم وقهر على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت شريهان، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصير X، قالت فيها: الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وهناك حصار كامل على غزة، وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

كريم عبد العزيز

كما تفاعل الفنان كريم عبد العزيز مع انتفاضة الشعب الفلسطيني، معبرا عن دعمه ومناصرته لأهالي غزة في حربها ضد الكيان الصهيوني.

وعبر عن ذلك من خلال تدوينة كتبها كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقًا): «ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين.. ربنا معاكم يا أبطال».

ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين..

ربنا معاكم يا أبطال 🙏🏼🙏🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 — Karim Abdel Aziz (@karimabdelaziz) October 7، 2023

خالد النبوي

كما حرص الفنان خالد النبوي على دعم أهالي غزة، بعد قصف العدوان الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة وتسبب في قتل أكثر من 500 شهيد.

وشارك خالد النبوي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة صور لأهالي غزة.

وعلق: «الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.. والعالم كله يشاهد.. نهاية النص، ولكن القصة تبدأ.. تحيا فلسطين».

تامر حسني يعبر عن دعمه لـ فلسطين

وصرح الفنان تامر حسني عن دعمه لأهالي شعب فلسطين الشقيق، وذلك بعد الهجوم الذي لاقوه من استمرار القصف الذي تعرض له قطاع غزة، ما أسفر ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، بعد عملية «طوفان الأقصى» التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.

ونشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لعلم فلسطين، وعلق عليها قائلًا: «اللهم انصر فلسطين.. الدعاء ليهم يا جماعة.. هم في أشد الحاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك».

راغب علامة

كما تفاعل المطرب اللبناني راغب علامة مع الحدث، ووجّه تحيته للشعب الفلسطيني.

حرص المطرب اللبناني راغب علامة على تحية الفلسطينيين بعد الأحداث الدائرة حاليًا، وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال والظلم".

الفنانة إليسا

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على إعادة نشر أبرز المستجدات عن أحداث غزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X.



حضن اليسوع محمدا،

ودم السماء توقد، يتلوك

انت الفداء ولك الفداء

خاب اللذين على المدى، خلوك



العدل مات وماتت الانسانية معو#ghaza — Elissa (@elissakh) October 17، 2023

وكتبت الفنانة إليسا في أحدث تغريداتها "حضن اليسوع محمدا، ودم السماء توقد، يتلوك. أنت الفداء ولك الفداء، خاب اللذين على المدى، خلوك".

وختمت إليسا بعبارة "العدل مات وماتت الإنسانية معو".

المطربة التونسية لطيفة

دعمت المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشعب الفلسطيني بعد الهجمات الإسرائيلية والتي نتج عنها أكثر من 350 شهيدًا فلسطينيًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو ألفي جريح.

وكتبت لطيفة قائلة: «قلبي معاكم يا أهلنا في غزة وكل فلسطين ربي معاكم ويحميكم وينصركم الأقصى غزة».

وكذلك ساند الكثير من الفنانين القضية الفلسطينية وحرب غزة، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزهم: أحمد حلمي، والمطرب حمزة نمرة، والمطرب تامر حسنى، والفنان يوسف الشريف، ويسرا ومحمد هنيدى وأحمد مكى وكريم عبد العزيز، والفنان نبيل الحلفاوى، وأيضا الفنان خالد الصاوى وقد كان متحمسا جدا من خلال كلماته خلال الوقفة التضامنية مع غزة، وأيضا روبي وشريف منير وداليا البحيرى، والممثل أحمد فهمي، والمخرج والمؤلف محسن رزق وغيرهم من نجوم الفن المصرى فجميعهم أعلن دعمهم لغزة.

زيزو يدعم القضية الفلسطينية عبر «إكس»



وأعلن اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن دعمه دعم للشعب الفلسطيني والذي يتعرض لهجوم غاشم قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.

«الشناوي» يدعم القضية الفلسطينية

كما حرص محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، ومنتخب مصر، على التعبير عن دعمه وتأييده للشعب الفلسطيني بعدما قام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال العنف ضد قطاع غزة.

«محرز» يدعم فلسطين ضد الاحتلال



وعبر «محرز» عن ذلك من خلال نشره صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام لمصلى «قبة الصخرة» في فلسطين"، مكتوب عليها «ألا إن نصر الله قريب».

إيلون ماسك

وعلى النقيض تماما نجد من يؤيدي إسرائيل بحماسة وبطريقة واضحة هم أنفسهم أصحاب ومالكي منصات التواصل الاجتماعي سواء إنستجرام التابعة لشركة ميتا أو إكس لصاحبها ماسك، حيث نجد أن أصواتهما تؤيد وبصورة عمياء، فقد نشر الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك صورة لهجوم صاروخي على إسرائيل مع تعليق يقول: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس."

مارك زوكربيرج



أما مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عبر عن دعمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر تطبيق الفيس بوك، ما أدى لحالة جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره لتغريد، قائلا: «إن الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس هي شر محض».