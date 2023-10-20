صدمة في الأهلي قبل مواجهة «سيمبا» بسبب محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صعوبة لحاق محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني، ببطولة دوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع فريق سيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة دار السلام، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري الإفريقي.

وقال «شوبير» في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم" عبر فضائية "أون تايم سبورتس" محمد عبدالمنعم يعاني من إصابة عضلية وغالبا لن يشارك عبدالمنعم في مباراة سيمبا.

وأضاف أن «عبد المنعم» لم يشارك في المران الأخير مساء الخميس في تنزانيا.

وشدد «شوبير» على أنه في حالة غياب محمد عبد المنعم عن مواجهة الأهلي وسيمبا، سيكون الأقرب للمباراة رامي ربيعة ليتواجد بجوار ياسر إبراهيم في خط دفاع المارد الأحمر.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة أمام سيمبا في الدوري الإفريقي ابرزهم علي معلول والذي يغيب، بسبب صعوبة لحاقه ببعثة الفريق.

كما يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة وعمرو السولية وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمود متولي بسبب الإصابة.