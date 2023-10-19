اجتماع طارئ للجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالدقهلية.. صور

عقدت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالدقهلية اجتماعا طارئًا بمقر الحزب العربي الناصري بالمنصوره حضره عدد من قيادات الأحزاب السياسية والقوي الوطنية والشعبيه لمناقشة الاحداث الخطيرة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما أعلن الحضور التأييد الكامل لموقف الرئيس السيسي ضد محاولات الكيان الصهيونى تهجير الأخوة الفلسطينيين في غزه في محاولة من الكيان الصهيونى لطمس الهويه الفلسطينية، وأن الشعب المصري يد واحده ضد هذا الكيان الصهيونى الارهابي ومن وراء هذا الكيان امريكا والاتحاد الاوروبي والغرب الصهيونى.

كما اعلنت اللجنة الشعبيه الفلسطينية استمرار موقفها الداعم للشعب الفلسطيني بكل اشكال الدعم السياسي والاعلامي والمعنوي وأن اللجنة الشعبية الفلسطينية في محافظة الدقهلية في انعقاد مستمر والتجهيز لحملات التوعية والمقاطعة والمشاركة في كل الفاعليات السياسية التي تدعو لها كافة الاحزاب السياسية والقوي الشعبية في الدقهلية.

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