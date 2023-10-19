اتحاد جدة يفقد 3 لاعبين أمام التعاون في الدوري السعودي

يفتقد فريق اتحاد جدة، لخدمات 3 لاعبين في مباراته ضد التعاون، المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق اتحاد جدة، غدًا الجمعة، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب الملك عبدالله ببريدة، في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض الاتحاد مباراة التعاون، بدون 3 لاعبين هم، البرازيلي فابينيو، حسن كادش، وزكريا هوساوي، نظرًا للإصابة.

وغاب الثلاثي عن بعثة العميد، التي غادرت إلى القصيم، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة التعاون، وذلك بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي طلب استمرارهم في العيادة الطبية بالنادي.

بينما شهدت قائمة اتحاد جدة لمواجهة الغد، تواجد الفرنسي كريم بنزيما، بعدما كانت الشكوك تحوم حول مشاركته بسبب بعض شعوره ببعض الآلام في قدمه، بعدما خاض لقاء الديربي الأخير أمام الأهلي.

كما يتواجد بالقائمة، الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، على رأس قائمة اتحاد جدة، التي اختارها سانتو لمواجهة التعاون.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 19 نقطة، متساويًا مع النصر ثالث الترتيب بفارق الأهداف، فيما يأتي التعاون ثانيًا بـ22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال.