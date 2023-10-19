الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الحسيني رئيسًا والداقوفي وعلا الحيني وكيلين للجنة النقابية لـ"صحفيين المنيا"

اللجنة النقابية لصحفين
اللجنة النقابية لصحفين المنيا
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اعتمدت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، اليوم الخميس، تشكيل اللجان النقابية بعدد من المحافظات والتي تم تشكيلها عقب قيام النقابة بإجراء انتخابات تلك اللجان من بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بالمحافظات بعد إعلان الكشوف النهائية.

اسفرت الانتخابات عن فوز الكاتب الصحفي حجاج الحسيني "الأهرام"، برئاسة اللجنة النقابية لصحفيين المنيا، والكاتبة الصحفية علا الحيني "روزاليوسف"، والكاتب الصحفي عبدالرحمن الداقوفي "العربي" بمنصب الوكيلين
.
واعتمد مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسته الأخيرة تشكيل 8 لجان نقابية فرعية فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين عضوًا، ويزيد على خمسة عشر عضوًا تفعيلًا لنص المادة 61 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970م.
واعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين ان مجلس النقابة سوف يوجه الدعوة خلال الأيام المقبلة للزملاء رؤساء وأعضاء اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات التي  تم الانتهاء من تشكيلها لوضع خريطة عمل تلك اللجان بما يتوافق مع قانون النقابة واللائحة الداخلية.
وصرح جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة بأن المجلس سوف يواصل خلال الفترة المقبلة إعادة فحص الطلبات، والكشوف المقدمة للنقابة من بعض المحافظات الأخرى. 
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات تم بالتوافق بين الزملاء فى بعض المحافظات، وبالاختيار الحر المباشر فى المحافظات الأخرى.

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