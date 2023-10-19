لاعب سلة الزمالك: نطمح للعودة لمصر بكأس السوبر على حساب الأهلي

علق عمرهشام لاعب سلة الزمالك، على الموقعة المنتظره أمام الأهلي في كأس السوبر المصري لكرة السلة المقرر لها غدا الجمعة بالبحرين .

وقال هشام في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، الزمالك استعد جيدا لكأس السوبر أمام الأهلي، أعمار لاعبي الزمالك السنية صغيرة وهذا أفضل للمستقبل .

وتابع ، طموحنا الفوز على الأهلي والعودة لمصر بالتتويج بكأس السوبر المصري لكرة السلة .

وفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 89-84

وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما السبت الماضي علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري .

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.