الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعب سلة الزمالك: نطمح للعودة لمصر بكأس السوبر على حساب الأهلي

عمرهشام لاعب سلة
عمرهشام لاعب سلة الزمالك
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علق عمرهشام  لاعب سلة الزمالك، على الموقعة المنتظره أمام الأهلي في كأس السوبر المصري لكرة السلة المقرر لها غدا الجمعة بالبحرين .

وقال هشام في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، الزمالك استعد جيدا لكأس السوبر أمام الأهلي،  أعمار لاعبي الزمالك السنية صغيرة وهذا أفضل للمستقبل .

وتابع ، طموحنا الفوز على الأهلي والعودة لمصر بالتتويج بكأس السوبر المصري لكرة السلة .

وفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 89-84
وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما السبت الماضي علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري .

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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