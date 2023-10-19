نائب: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية فخر لكل مصري

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن موقف التنسيقية ثابت من القضية الفلسطينية من خلال دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في دولة ذات سيادة كاملة غير منقوصة، وحق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وإزاحة الاحتلال التي تعد أقدم جريمة احتلال تمارس ضد شعب أعزل.

وأضاف "مقلد"، خلال لقاء خاص عبر قناة "سي بي سي" في تغطية خاصة للأزمة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية محل فخر واعتزاز من كل المصريين، وهو موقف رفع رأس كل المصريين بل العرب بالكامل من المحيط للخليج إذ أنه مهما كانت الضغوط التي تم ممارستها على الدولة المصرية، إلا أن ثوابت القضية الفلسطينية كانت شديد الصلابة.

وتابع أن تصريحات الرئيس السيسي مع المستشار الألماني كانت حاسمة فيما يتعلق بموقف مصر من القضية الفلسطينية، موضحًا أن المستشار الألماني كان ممثلًا للغرب بشكل كامل وليس ألمانيا فقط، وتصريحات الرئيس السيسي وضعت خطوط حمراء أمام الجميع، انه لا مساس بالأمن القومي العربي وعلى رأسه الأمن القومي المصري، وأن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وغير مسموح بها، والشعب الفلسطيني لن يُغرب مرة أخرى في تغريبة فلسطينية جديدة.

واستكمل،مقلد أن مصر مارست كافة أشكال الضغط لفتح معبر رفح لإرسال الإغاثة في فلسطين في الوضع الصعب الحالي الذين يمرون به، وإدانة الجرائم التي خرجت من عصابات الاحتلال الصهيوني، وآخرها مستشفى المعمداني التي تم قصفها وسقوط مئات الشهداء، فضلا عن مستشفى ناصر في خان يونس.