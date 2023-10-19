الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تعلنان عزمهما الوقوف ضد الهيمنة الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي، أكدا خلال محادثاتهما في بيونج يانج تصميمهما على التصدي لتطلعات الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان اليوم /الخميس/- إن الجانبين أكدا تصميمهما على مواجهة تطلعات الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهيمنة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف البيان:" لقد تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا، حيث جرى تأكيد الالتزام المتبادل بالحل السياسي للمشاكل القائمة في هذه المنطقة والاستعداد لبذل جهود مشتركة للحد من التوترات فيها".

ودعا لافروف - خلال المباحثات - وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، لزيارة موسكو في الوقت المناسب لها، مشيرا إلى أن الوزيرين ناقشا أيضًا القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية وجدول الاتصالات السياسية بينهما.