محافظ القليوبية يستقبل رئيس قضايا الدولة

زار اليوم الخميس، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظ القليوبية بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة وتبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.

حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:

المستشارة فاطمة العايدي عضو المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس قطاع وسط الدلتا ثان.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.

و الأمناء العامون المساعدون:

المستشار الدكتور فوزي شادي.

والمستشار الدكتور محمود عرفات.

والمستشار أحمد ثابت.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

كما حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:

المستشار خليل السيسي.

والمستشار سعيد خاطر.

والمستشار أيمن الدهبي رئيس القسم القضائي بمحافظة بنها.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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