مصادر: فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غدا

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن معبر رفح سوف يتم فتحة غدًا الجمعة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق قالت القاهرة الإخبارية، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تمنع دخول مركبات الإسعاف للمخيم لنقل المصابين والجرحى والشهداء، مؤكدةً وقوع 6 شهداء جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

ومع تعنت الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لدخول المساعدات الإنسانية ظل شباب التحالف الوطني في العراء، صامدًا مصرًا على إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين داعمًا لهم ومهونًا عليهم ما هم فيه.

وأخيرًا رد على ظلم الاحتلال وتعنته اعتصم شباب التحالف بمعبر رفح هاتفين مرابطون حتى الإغاثة، إنهم شباب مصر وإنه تحالف مصر ضد كل من يعتدي على أشقائهم أو أحد من أمتهم العربية.