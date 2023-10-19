التضامن تعلن خطة وصول حملة «النظافة صحة وسلامة» للأسر المستفيدة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، تستهدف توعية أسر «تكافل وكرامة» والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم نصائح يومية حول السلوك الصحيح والذي يجب أن تتبناه الأسر من الفئات الأولى بالرعاية، عبر معلومة يومية مع صورة حول كيفية الوقاية من نزلات البرد في الشتاء ويقدمها شخصيات عامة وأطباء ومتخصصون ينصحون الأسر ببعض السلوكيات السليمة.

وأشارت وزيرة التضامن الى أن الحملة تقدم وصفات اجتماعية وشعبية مفيدة تساعد على الوقاية من نزلات وأمراض الشتاء، فضلا عن أكلات بسيطة تساعد على الوقاية من نزلات وأمراض الشتاء.

وأوضحت أن الحملة تستهدف تغطيات واقعية من داخل مدارس المجتمع تعزز السلوكيات الإيجابية بين الأطفال وكيفية تعبير الأطفال عن قضايا البيئة والنظافة والوقاية من أمراض الشتاء، وانفو جرافات تعريفية بأهم طرق الحماية من نزلات الشتاء وكيفية تجنبها.

وأكدت القباج أن الحملة تستهدف التركيز على كبار السن وكيفية حمايتهم من نزلات البرد والعدوى، طبقاً للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.



يذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، تستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كافة الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

الحملة تنطلق في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، و هي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع،ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي.

إلى جانب، الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.