مكتبة مصر الجديدة تعلن وقف أنشطتها حدادا على أرواح شهداء فلسطين

أعلنت مكبة مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، تعليق كافة أنشطتها، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة، ووقف كل الاحتفالات والفعاليات والانشطة في بمركز الطفل للحضارة والابداع ومكتبة مصر الجديدة وفرعها في الاسمرات ومكتبة المستقبل.

يأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل وحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني، واستجابة لقرار القيادة السياسية بأعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام ايمانا منها بحق الفلسطينين في العيش آمنين في وطنهم وأعلان التنديد بكل مايحدث من قبل إسرائيل من قتل متعمد للشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكد على ان المجتمع المدنى بكافة اطيافة يندد بما يحدث من أبادة جماعية للشعب الفلسطينى، مطالبين دول العالم من وقف تلك المذابح على الفور وانقاذ الشعب الفلسطينى الصامد من العدوان الغادر فى حقه.