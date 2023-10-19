الأهلي يخاطب "الصحة" لتوفير سيارات تبرع بالدم قبل مباراة سيمبا

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى وزارة الصحة، يطلب فيه توفير سيارات تبرع بالدم في محيط ستاد القاهرة، وذلك قبل مواجهة فريق الكرة بالنادي الأهلي وسيبما التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.



يأتي ذلك ضمن القرارات التي أعلن عنها النادي الأهلي عقب الاجتماع لدعم الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة.

ويرغب مسؤولو الأهلي في توفير سيارات التبرع بالدم قبل انطلاق المباراة التي سيحضرها 30 ألف مشجع، من أجل تسهيل عملية التبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني.

يذكر أن النادي الأهلي طلب في الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، ارتداء شارة سوداء في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة في ذهاب الدوري ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي تضامن النادي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

