إلغاء العرض الخاص لفيلم "الخميس اللي جاي" تضامنا مع غزة

ألغت الجهة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي" العرض الخاص بالفيلم في مصر وباقي الدول العربية، وأية مظاهر احتفالية أو جولات كانت ستعقدها أسرة الفيلم في دور العرض المصرية تضامنا مع الأشقاء في غزة.

الفيلم بدأ عرضه في مصر أمس الأربعاء، و هو بطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن إخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي و محمد علي.