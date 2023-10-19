مدارس القاهرة تنكس الأعلام وتقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

أصدر أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات بتنكيس الاعلام فى جميع مدارس القاهرة ووقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين فى طابور الصباح، معلنا تضامنه مع جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية الأمن القومي المصري.

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان حالة الحداد العام ووقوف طلاب جمهورية مصر العربية دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينين.

كما ثمن "موسى"، التصريحات الواضحة والصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأييد ودعم مصر لقوي الشعب الفلسطيني، والتأكيد علي أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم، كما أن التصريحات الرئاسية تعكس رؤية مصر الإستراتيجية في تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة، والتي تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

كما أكد "موسى" أن مديرية التربية والتعليم بكافة قياداتها ومعلميها وجميع طلابها يتضامنوا ويقفوا خلف القيادة السياسية الحكيمة فى كافة ما تتخذه من قرارات وتحركات للحفاظ على السيادة المصرية وسلامة اراضيها.

ووجه "مدير المديرية" المعلمين إلى ضرورة توعية أبنائنا الطلاب بأهمية القضية الفلسطينية وتعريفهم حقوق الشعب الفلسطينى فى الحصول على وطن آمن يسوده السلام فى جميع أراضيه.

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