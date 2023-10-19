«غرفة القاهرة» تؤيد قرارات السيسي حول القضية الفلسطينية

ثمن عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف العزل من المدنيين.

وأدان العطار استهداف العدوان الإسرائيلي المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط الوطنية على جميع الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض سيناء.

وحيا عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني، مؤكدا أنه يكتب تاريخا جديد لقضية العرب الأولى، وكزعيم ليس لمصر فقط ولكن للعرب.

وأوضح أن تصريحات الرئيس العميقة والواعية، وتحركاته المدروسة، وضعت القضية الفلسطينية على طاولة البحث بعمق وجدية عن أسبابها، وكيفية علاجها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف وكشف بوضوح الخطة الإسرائيلية الغربية.