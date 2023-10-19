"تعليم الفيوم" تقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين بالمدارس

قامت مدارس الفيوم بالوقوف دقيقة حداد بطابور صباح اليوم الخميس، على أرواح شهداء فلسطين الأبرياء الذين راحوا ضحية جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وغيرها من الأحداث التي دفع ثمنها ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق، ويأتي ذلك تعبيرًا عن تضامن التربية والتعليم بالفيوم مع القضية الفلسطينية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني، أنه تم تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بجميع مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محافظ الفيوم ، وأن حالة الحداد تستمر من اليوم الخميس، ولمدة ثلاثة أيام.

كما أضافت مدير تعليم الفيوم، أن الدولة المصرية، تقف صفا واحدا مع جميع القرارات الرئاسية خلف القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن مصر دولة كبيرة وعريقة تحافظ على السلام.

ويأتي في ظل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

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