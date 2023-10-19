بث مباشر.. جلسة طارئة لمجلس النواب حول تداعيات أحداث غزة

تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، نقلا عن فضائية اكسترا نيوز، لجلسة طارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة طارئة، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، عملا بالفقرة الأخيرة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على، "لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء".

يأتى انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبى جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسى التهجير القسري لأهل غزة إلى سيناء، ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب.

https://www.youtube.com/live/55YpIW6j7kA?si=Z54R2fNJTTK6kZwf