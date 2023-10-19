خاص| أبويا كان عنده حق.. عدوية شعبان عبد الرحيم يطرح تحديثًا لأغنية «أنا بكره إسرائيل»

طرح المطرب الشعبي عدوية شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة من كلمات الشاعر الغنائي إسلام خليل، تحت عنوان «أبويا كان عنده حق»، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

تقول كلمات الأغنية التى تعد الجزء الثاني من الأغنية الشهيرة للمطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم “أنا بكره إسرائيل”:

أبويا كان عنده حق.. هو وإسلام خليل..

ساعة ما قالوا زمان.. أنا بكره إسرائيل

اللي حصل في غزة كارثة ملهاش مثيل

وجريمة بترتكبها أمريكا وإسرائيل

وأعرب عدوية شعبان عبد الرحيم فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، عن سعادته وفخره لمشاركته فى الجزء الثانى من الأغنيه التى تعد تضامنًا مع أبناء غزة ضد الاحتلال الاسرائيلى.

وقال الشاعر الغنائى اسلام خليل لـ "البوابة نيوز"، إنها ليست المرة الأولى التى أقدم فيها أغانى وطنية وتتناول الأحداث فى مصر والوطن العربي.