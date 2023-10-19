حصاد 76 % من مساحات الأرز المنزرعة في الدقهلية ونزول سعر الكيلو لـ20جنيها

قال المهندس طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية ، أن إجمالي ما جرى حصاده من محصول الأرز بمختلف قرى ومراكز المحافظة قد بلغ 76 % حتى اليوم الخميس، مشيرا الى ان اجمالي ما جرى زراعته من أفدنة وفقا لبيان المنزرع من المحاصيل الصيفية 404383 فدان جرى الحصاد من 368139 فدان.



وأضاف صلاح في تصريحات لـ"البوابة" أن مركز ميت غمر جاء في المرتبة الأولى من حيث المساحة المنزرعة حيث وصل عدد الأفدنة المزروعة بمحصول الأرز 19391 فدان جرى حصاد 11500 فدان يليها مركز أجا بزراعة 10395 فدان جرى حصاد 9500 فدان، ومركز السنبلاوين 35051 فدان وجرى حصاد 28000 فدان، وتمي الأمديد 20697 فدان وجرى الحصاد من 20400 فدان، والمنصورة 39825 فدان جرى حصاد 30000، يليها مركز دكرنس بعدد 15219 فدان جرى الحصاد من 15100 فدان ، ميت سويد 28801 فدان والحصاد من 28650 فدان، ومنية النصر 26293 فدان جرى الحصاد من 26000 فدان، والمنزلة جرى الزراعة في 34029 فدان والحصاد من 33929 فدان، وطلخا 14261 فدان والحصاد من 13780 فدان، وشربين 18800 والحصاد من كافة الأفدنة بواقع 100% من أجمالي المنزرع بالمركز، وبلقاس 37393 فدان والحصاد من 36680 فدان.

من جهته قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية ان مبادرة فخامة الرئيس والتي تهدف لرفع العبء عن المواطنين بتخفيض اسعار السلع ساهمت بشكل كبير فى انخفاض أسعار الأرز متوقعا استمرار انخفاض زرعة ف ظل زيادة المطروح .



وأضاف دايرة ان المبادرة متاحة داخل 20 فرع على مستوى محافظة الدقهلية مؤكدا استمرار التواصل زيادة عدد المنافذ وطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية.



وعن سعر الأرز البلدى العريض قال انه سعره يصل من 20 ج حتى 25 جنية فيما بلغ سعر كيلو الأرز المستورد 1 كيلو 20 جنيها.



وأوضح أن المبادرة تسهم بشكل كبير فى خفض أسعار السلع من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.