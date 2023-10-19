محافظ المنوفية: ضخ 95 طن سكر مدعم ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء

أعلن اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضخ 95 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهاً للكيلو بمختلف الشوادر والمنافذ بنطاق المحافظة المشاركة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء " معاً ضد الغلاء " لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية فى متابعة تنفيذ مبادرة " تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية " للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار و مدى توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

وفى سياق متصل، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم الموافقة على غلق مخبز بلدى بناحية صفط جدام بمركز تلا لمدة شهرين كعقوبة إدارية لمخالفة القرار الوزارى رقم (30) لسنة 2017 و (37 ، 38) لسنة 2020 ، لافتاً إلى أنه تم شن حملات مكبرة اليوم الخميس على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة ، أسفرت عن تحرير 221 محضر متنوع مابين 97 محضر مخابز و124 محضر أسواق، ومن أبرز المحاضر التى تم تحريرها محضرين جنح منوف ضد أصحاب مصانع لصناعة البلاستك والأوانى لحيازتهم 12 طن مواد تصنيع مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بقرية الكوم الأخضر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة 2 طن أعلاف بدون مستندات دالة على مصدرها.