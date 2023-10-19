عضو التحالف الوطني: لدينا 106 شاحنات لدعم الفلسطينيين.. وسندفع بقافلة أخرى

قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التحالف أن يتم التحرك بشكل سريع لتقديم المواد الإغاثية والطبية والأدوية والخيام المطلوبة، وذلك منذ أول لحظة من العدوان على فلسطين، موضحا: «على المعبر، لدينا 106 شاحنات محملة بكل الأغذية والأطعمة والمواد الإغاثية التي لا تتلف عند التأخر، بها أكثر من 1000 طن مواد غذائية و350 ألف عبوة من الدواء والمستلزمات الطبية و250 من الملابس والأغطية والخيام و80 مخيم كامل وكراتين المياه وسندفع بقافلة ثانية فور تحرك القافلة الأولى»، مؤكدًا أنه يؤي كل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص برفض الترحيل القسري أو إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة، وطالب كل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتوفير ممرات آمنة ووقف إطلاق النار ووجود هدنة.

وأضاف زمزم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «تم إطلاق حملة شعبية بعد 48 ساعة من بدء العدوان وذلك من خلال مؤسسات التحالف من أجل التبرع بالدم في كل المحافظات، وحركنا أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية والدوائية والأغطية والملابس».

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «منذ أكثر من 3 أيام ونحن صامدون أمام المعبر وقررنا أننا لن نتحرك من المكان إلى مدينة رفح المصرية إلا بعد دخول المساعدات في قطاع غزة، ومستمرون في الصمود أمام المعبر إلى حين إعطاء الضوء الأخضر لدخول هذه المساعدات ونتوقع دخولها غدا أو بشكل جزئي».

