اليوم.. انطلاق فعاليات قافلة طبية مجانية بـ"دسيا" في الفيوم

تطلق إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، اليوم الخميس، فعاليات القافلة الطبية المجانية، بقرية دسيا بمركز الفيوم، ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج لهم بالمجان.

تقام القافلة، تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد اللباد، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، وتقدم العديد من الخدمات الطبية، تشمل تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادتين الأطفال، والجلدية، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، ومعمل الدم، وندوات التثقيف الصحي، وتوقيع الكشف الطبي، والفحوصات، على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان.

كما تقدم، خدمات توعوية وتثقيفية للمترددين على القافلة، بشأن الوقاية من الفيروسات، ومواجهة العديد من القضايا التي تخص صحة الأم، وغيرها.