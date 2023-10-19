تركيا تنكس الأعلام حدادا على أرواح شهداء فلسطين

أعلنت تركيا تنكيس الأعلام في جميع دوائرها الرسمية وجميع البعثات التركية والسفارات في الخارج، حدادا على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقَوا في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لوكالة فلسطين الرسمية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الحداد الوطني في تركيا لمدة ثلاثة أيام، لأجل الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون جراء القصف الإسرائيلي علىقطاع غزة.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3478 شهيدًا و12065 مصابًا في قطاع غزة، كما ارتقى 69 شهيدًا وأصيب 1300 شخص حتى الآن في الضفة الغربية المحتلة.