الزراعة تواصل عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها.. القصير: متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء .. والاصلاح الزراعي: أسعار مخفضة تصل لـ30% على مختلف السلع

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحاربة الغلاء وتنفيذا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية متكاملة تشترك فيها كافة الوزرات والهيئات المعنية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من جشع التجار.

واشار القصير، الى انه تم التنسيق مع المحافظين، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة الى المناطق الأكثر كثافة، والنائية، لدعم أهالي تلك المناطق.

واضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تمتلك ١٧١ منفذ ثابت على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن ٢١ منفذ متحرك، وضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، من لحوم وبيض ودواجن، وخضر وفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق.

وقال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ان الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي في اسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه بأسعار مخفضة تصل الى 30% فى مختلف السلع.

وأضاف الفولى أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة قامت بالمشاركة في معرض السلع الغذائية في اتاي البارود، مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية لخفض الاسعار ومنع استغلال التجار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفي ذات السياق قال شعبان عبدالسميع مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية، ان الإدارة قامت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بتطوير منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء وطرح جميع السلع الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وبيعها باسعار مخفضة لمحاربة الغلاء ورفع الكاهل عن المستهلك .

وأكد عبد السميع، ان المنافذ التابعة للإدارة بمنطقة الدقي تواصل توفير السلع الغذائية للمواطنين وفي مقدمتها اللحوم باسعار مخفضة، كما أشار إلى أن المعرض الدائم التابعة للإدارة بالدقي يواصل توفير شتلات النخيل من أصناف البرحى المجدول السكرى الصقعى.

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