الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها اعتراضات من قِبل طالبي الترشح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قِبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن قرارها رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية قد أفرد يومي ١٧ و١٨ من شهر أكتوبر الجاري لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تبدا اعتبارا من اليوم الخميس الموافق ١٩ أكتوبر حتى السبت ٢١ أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥.