الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طالبات الأزهر بأسوان ينظمون وقفة تضامنية مع غزة بالطابور الصباحي.. صور

وقفة لطالبات المعاهد
وقفة لطالبات المعاهد الأزهرية بأسوان تضامنا مع فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى للتنديد بالمجازر الإسرائيلية مع الأهالى والأطفال والنساء فى غزة.
 

ورفعت الطالبات خلال الطابور الصباحى، لافتات دعم وتأييد للقضية الفلسطينية وعبارات تضمنت "نحن معكِ يا فلسطين" و"يا فلسطينى دافع دافع حق أخواتنا راجع راجع"، بجانب رفع أعلام فلسطين.
 

وشهدت مدينة أسوان أمس، خروج العشرات من شباب الجامعات والقوى السياسية والمجتمع والأهالى، فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وسقوط الشهداء خاصة بعد مجازر مستشفى المعمدانى.

IMG-20231019-WA0030
IMG-20231019-WA0030
IMG-20231019-WA0029
IMG-20231019-WA0029
IMG-20231019-WA0028
IMG-20231019-WA0028
IMG-20231019-WA0027
IMG-20231019-WA0027
IMG-20231019-WA0026
IMG-20231019-WA0026
ads
طالبات المعاهد الأزهرية وقفة تضامنية الشعب الفلسطيني المجازر الإسرائيلية أخبار محافظة أسوان
ads