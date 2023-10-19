طالبات الأزهر بأسوان ينظمون وقفة تضامنية مع غزة بالطابور الصباحي.. صور

نظمت طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى للتنديد بالمجازر الإسرائيلية مع الأهالى والأطفال والنساء فى غزة.



ورفعت الطالبات خلال الطابور الصباحى، لافتات دعم وتأييد للقضية الفلسطينية وعبارات تضمنت "نحن معكِ يا فلسطين" و"يا فلسطينى دافع دافع حق أخواتنا راجع راجع"، بجانب رفع أعلام فلسطين.



وشهدت مدينة أسوان أمس، خروج العشرات من شباب الجامعات والقوى السياسية والمجتمع والأهالى، فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وسقوط الشهداء خاصة بعد مجازر مستشفى المعمدانى.

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