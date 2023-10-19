حملات ميدانية للرقابة على الأسعار في أسواق دمياط

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة في دمياط اليوم الخميس حملة استهدفت عدد من المحال التجارية والأسواق، لمتابعة ما تم تنفيذه لخفض أسعار السلع الأساسية، والاعلان عن أسعار جميع السلع أمام المواطنين.

كما تستمر تلك الجهود لمتابعة تنفيذ المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأيضًا التأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة وتوافر جميع السلع بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية.

وتم تنظيم عدة حملات بالتوازي فئ كافة القرى والمدن في محافظة دمياط حيث شنت الوحدات المحلية المراكز والقرى والمدن حملات لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والمرور على شوادر بيع السلع الغذائية والمحال التجارية في محافظة دمياط حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دميـاط تحرك الحملات المذكورة للرقابة وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

واجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها الأسواق وعدد من محال بيع السلع الغذائية بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية

وفى هذا السياق، حرصت " المحافظ " على التواصل مع البائعين، حيث أكدت على الالتزام بتلك المبادرة والمشاركة فى دعم الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع بالأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما وجهت بالإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين.

وثمنت " المحافظ " جهود التجار الذين قاموا بإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار السلع،فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " أنه يتم تنفيذ حملات دورية بالشراكة مع عدد من الجهات لمتابعة موقف الالتزام بتلك المبادرة وضبط حركة السلع بالأسواق، وأيضًا التأكد من صلاحية وجودة السلع للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.