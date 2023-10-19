«الأمن القومي بالشيوخ»: لن يتم توطين الفلسطينيين في سيناء

قال اللواء دكتور محمد جاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الجلسة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت أمس الأربعاء كانت طيبة جدا ومثمنة وجاءت في توقيت مناسب ودقيق حيث تمر مصر والعالم العربي بمرحلة دقيقة جدا، مشددًا على أنه لن يتم توطين الفلسطينيين في سيناء.

وأضاف جاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الجلسة تضمنت ما يدور في غزة والهجمات التي يدينها مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المجلس يدعم تماما كل الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تم دعوة مجلس الأمن القومي المصري.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: «واضح تماما أن القيادة السياسية تعي دقة الظرف وما يدور في المنطقة وما يحاك للمصريين، فقد الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين رفضا للفوضى الخلاقة كما أن هناك أجيالا من الفلسطينيين ستنشأ أشد شراسة من الأجيال الحالية، ما قد يؤدي جر مصر إلى حرب».