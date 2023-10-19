شاهد.. مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين في دول أوروبية ودعوات لوقف إطلاق النار

عرضت قناة يورو نيوز ، اليوم الخميس ، لقطات فيديو لمظاهرات في العديد من العواصم والمدن أوروبية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للقصف الإسرائيلي الدامي على سكان قطاع غزة.

حتى اليوم بلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين على غزة، ما لا يقل عن 3400 قتيلا، فيما لا يزال العالم عاجزا عن التوصل لهدنة أو وقف إطلاق للنار، بل على العكس تشتد وتزداد دموية الحرب، خصوصاً بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني وقتل 500 خصا على الأقل أكثرهم من الاطفال

وفي لندن تجمع مؤيديون للفلسطينيين، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي الصاروخي المميت على مستشفى الأهلي غزة، والذي أثار الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.