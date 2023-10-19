العديد من دول العالم ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

أرسلت العديد من دول العالم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ خصصت إيرلندا 13 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

وأعلنت الحكومة الإيرلندية عن حزمة مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو.

وقال مايكل مارتن وزير الخارجية الإيرلندي، أمام البرلمان، إن الحكومة الإيرلندية قررت تخصيص "حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو"، تضاف إلى 16 مليون يورو رصدتها إيرلندا خلال العام الحالي لإعانة الفلسطينيين في إطار برنامج مساعدات يتم صرفها عبر وكالات الأمم المتحدة.

وناشد مارتن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مشددا علي أن "هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر" .

وجاء الإعلان الإيرلندي تزامنا مع إعلان مصر وأمريكا عن اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بهدف السماح لدخول شاحنات المساعدات للقطاع المحاصر.

كما أرسلت تركيا مساعدات إنسانية لأهالى قطاع غزة.

وأيضا أرسلت الأردن مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح، بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات المصرية، بحسب ما أفادت "وكالة أنباء العالم العربي".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن الإمارات أرسلت طائرة تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش المصرية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون درهم (13.61 مليون دولار) للشعب الفلسطيني.

في حين، أرسلت موسكو 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها علي "تلجرام"، إن طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو متجهة إلى مطار العريش في مصر.

وتابع البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.

وأضاف البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.