فيتوريا يضع تصورا لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لكأس أمم إفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، على انطلاق معسكر المنتخب مطلع العام المقبل يوم 3 يناير بشكل مبدئي، على أن يقام المعسكر لمدة 8 أيام في مصر، قبل السفر لكوت ديفوار مع انطلاق البطولة للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الدورى المصري سيتوقف يوم 2 يناير المقبل، حتى يمنح الجهاز الفني للمنتخب فرصة إقامة معسكر تحضيري كاف قبل انطلاق البطولة.

وجاء الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، وحجز منتخب مصر مكانه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعدما تصدر مجموعته على حساب عدة منتخبات قوية على رأسها غينيا.

وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في الثالث عشر من شهر يناير المقبل ويستضيف اللقاء استاد الحسن واتارا في العاصمة أبيدجان بكوت ديفوار ومن المفترض أن تلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام المقبل.