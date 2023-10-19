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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بايدن يشيد بدور الرئيس المصري بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة

جو بايدن
جو بايدن
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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مؤكدًا أنه وافق على فتح معبر رفح، وسيتم تقديم المساعدات بشكل سريع.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يتوقع دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة، متابعًا: "بحثت مع الرئيس المصري التنسيق المتسمر لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأوضح أنه لا توجد تفاصيل حاليًا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة، مشيرًا إلى أمله بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأمريكيين، فيما أكد أن الولايات المتحدة لن تنشر قواتها في إسرائيل.

وقال بايدن:"لن أتحدث عن حادثة المستشفى في غزة ما لم يكن لدي معلومات مؤكدة، وأتفهم تشكيك البعض بالجهة التي تقف وراء الهجوم".

وتابع: "لا أشير إلى أن المقاومة الفلسطينية قصفت المستشفى في غزة عمدًا، وكنت حادا جدا مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم توصيل المساعدات إلى غزة".

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الرئيس الأمريكي جو بايدن عبد الفتاح السيسي إدخال المساعدات قطاع غزة
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