«المشاركة الإيجابية للشباب في الانتخابات الرئاسية» في ندوة تثقيفية بالإسكندرية

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، ندوة بعنوان «المشاركة الإيجابية للشباب في الانتخابات الرئاسية» بالتعاون مع جمعية البركة في الشباب في إطار حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين وشباب جامعة الإسكندرية.



وكانت الندوة بحضور كل من: البطل الأمير عبد المجيد بطل سلاح الدفاع الجوي و الأستاذة حنان الطحان رئيس جمعية البركة في الشباب ومدير مكتب جريدة الغد والكاتب الصحفي خالد الأمير مدير مكتب فيتو بالإسكندرية والدكتور رجب الطلخاوي مدرس العلوم السياسية كلية الدراسات الاقتصادية والأستاذ أحمد القيم من نشطاء المجتمع المدني.



افتتحت الندوة أماني سريح مديرة المركز، مرحبة بالحضور وأكدت على دور قطاع الإعلام الداخلي في رفع الوعي بين الشباب بأهمية دورهم في رسم الخريطة السياسية بمصر خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وأن المشاركة الفعالة تساعد على دعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها.



تحدثت الأستاذة حنان الطحان عن أهمية دور الشباب في المجتمع وأنه هو نواة المجتمع والمحرك الأساسي له فلابد أن يتحلى بالوعي والانتماء والبعد عن الاستماع للمفاهيم المغلوطة التي تزعزع استقرار البلاد وتهدف للإيقاع بالوطن، وأضافت أن الشباب عليه دور كبير وأن الدولة تدعم الشباب وتفتح لهم مجال المشاركة في كافة المجالات.



وتحدث البطل الأمير عبد المجيد عن حرب الاستنزاف وأنها استمرت 6 سنوات حتى تحقيق نصر أكتوبر حيث كان وقتها سلاح الدفاع الجوي أحدث جهاز وبالفعل أثبت وجوده حتى يوم 5 أكتوبر تم ضرب خط برليف وفتح المعبر وتم السيطرة علي العدو واسترداد أرضنا والرسالة التي وجهها للشباب هي " حافظوا على بلدكم فالشهداء رووها بدمهم للحفاظ على هذه الأرض".

وربط الكاتب الصحفي خالد الأمير، بين حرب أكتوبر وبساله شباب مصر وبين ضرورة ان يكون الشباب علي قدر من الوعي والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا على أنه لابد أن يكون هذا العام نسبة المشاركة في الانتخابات عالية جدا خاصة في ظل التحديات التي نواجهها على كل المستويات المحلية و العالمية .



وأكد على ضرورة رفع الوعي والتأكد من المعلومات التي نستقبلها من الإعلام ومواجهة الشائعات، والتصدي لها.



تحدث دكتور رجب الطلخاوي عن أهمية الانتخابات الرئاسية وخاصة في المرحلة الراهنة والصراعات المستمرة بالمنطقة ومحاولة البعض بث روح اليأس والإحباط بين الشباب، وأكد على أهمية صوت كل فرد وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ، كما عرض أهم شروط الترشح للرئاسة وهي الحصول على 25 ألف توكيل أو تزكية عشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب، مضيفا أن الدولة تدعم الشباب وأتاحت لهم فرصة اعتلاء المناصب القيادية وأوضح دور تنسيقية شباب الأحزاب في إعداد الكوادر القيادية الشابة.