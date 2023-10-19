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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى بلجيكا لبحث أولويات واشنطن بشأن الحد من الأسلحة

السفيرة بوني جينكينز
السفيرة بوني جينكينز
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تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، السفيرة بوني جينكينز، إلى بروكسل، بلجيكا، اليوم الخميس، ولمدة يومين؛ لمواصلة تعزيز ومناقشة أولويات الولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح. 

وأثناء وجودها في بروكسل، ستعقد وكيل الوزارة اجتماعات في مقر حلف شمال الأطلسي، وستشارك في قيادة لجنة مراقبة الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار التابعة لحلف شمال الأطلسي، وستجتمع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي- بحسب بيان على موقع ووزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني.

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دبلوماسية أمريكية بلجيكا واشنطن الحد من الأسلحة
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