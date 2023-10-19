كهرباء شمال القاهرة: برامج صيانة لجميع الشبكات لاستقرار التيار للمواطنين

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تنفيذ برامج الصيانة والإحلال والتجديد للشبكات؛ وفقا للبرامج الزمنية المحددة وذلك للمحافظة على الأصول وضمان أدائها بكفاءة خلال العمر الافتراضي للمهمات وتقليل زمن الانقطاعات وسرعة إعادة التيار للمشتركين وتأمين التغذية الكهربائية من أكثر من مصدر لكافة المنشآت الحيوية والمناطق السكنية واستخدام كاميرات التصوير الحراري لإظهار النقاط الساخنة لتجنب حدوث أعطال .

جاء ذلك عقب اعتماد ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى حيث حققت الشركة المستهدف من الأعمال لتلبية متطلبات خطط التنمية والمشروعات القومية مع خفض معدلات الفقد والاعطال وزيادة ضبط حالات سرقات التيار.



وأوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تنفيذ خطة استثمارية بنحو 3.726مليار جنيه تضمنت مشروعات التوسع الجديدة بتكلفة 731 مليون جنيه .مشروعات إحلال وتجديد بتكلفة 170 مليون جنيه تأهيل شبكة (عدادات ذكية) بتكلفة 91 مليون جنيه مشروع مراكز التحكم بتكلفة 2734 مليون جنيه .بلغت نسبة الفقد 18.88 % بانخفاض 1.86 % وبلغت نسبة إجمالي التحصيل للمنازل والمحلات 100.5 %.

وأشار إلى التوسعات التى تمت بالشبكة خلال العام المنتهى بإضافة 12 موزع جهد متوسط ليرتفع عدد الموزعات 545 موزع وإضافة 182.1 كم كابل لتبلغ أطوال كابلات الجهد المتوسط 28003.6 كم وتركيب 108 محول توزيع قدرات مختلفة و 80 لوحة جهد متوسط و 1.3 كم خطوط هوائية جهد منخفض لتبلغ أطوال الخطوط الهوائية جهد منخفض 3601.8 كيلو متر و 104.8 كابل جهد منخفض وتركيب 238 صناديق توزيع جهد منخفض وليبلغ عددها 56355 صندوق و 80 لوحات جهد منخفض و إحلال 4 موزعات جهد متوسط و56.7 كابل جهد متوسط وعدد 116 محول توزيع قدرات مختلفة وعدد 61 لوحات جهد متوسط وعدد 145.7 خطوط هوائية جهد منخفض وعدد 67.8 كابل جهد منخفض وعدد 211 صندوق توزيع جهد منخفض وعدد 59 لوحة جهد منخفض و 550 عمود جهد منخفض

وأضاف أن أهم مؤشرات الأداء التى تحققت خلال العام المنتهى، وقال إن الشركة تخدم حوالي 5,118 مليون مشترك ويتم التنسيق المستمر مع الشركة المصـرية لنقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية بزيادة قدرات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة وإضافة محولات جديدة ببعض المحطات وعمل مسح شامل لمستويات الجهود بأكشاك الشبكة بالكامل للتأكد أنها في الحدود المسموح بها.تنفيذ برامج قياس وموازنة الأحمال لكافة مكونات الشبكة.والاستمرار في قياسات توافقيات الجهد للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية.



وأشار رئيس شركة توزيع شمال القاهرة إلى تشغيل التحكم الآلى بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر بتكلفة (787.8 مليون جنيه + 69.2 مليون يورو و تركيب 80 محطة بنظام صافي القياس للمشتركين بإجمالي قدره 2071.61 ك. وقام قطاع الأعمال الخارجية للشركة بتنفيذ العديد من مشــروعات الشبكات الكهربائية للغـير بقيمة إجمالية 318,298 مليون جنيه محققاً فائض وقدره 99,497 مليون جنيه وتم الانتهاء من تكويد مهمات الشبكات على الجهد المتوسط وجزء من الجهد المنخفض.و رفع جميع إدارات الشركة للعمل على برنامج التحصيل باستخدام الباركود و تحديث وتوحيد الأنظمة الحالية من خلال الاشتراك وتفعيل وتشغيل أنظمة موحدة مع الشركة القابضة (المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وبرنامج رفع وتكويد مكونات الشبكة وتطبيق تحصيل فواتير الاستهلاك عن طريق ماكينات الدفع الالكتروني بدلا من الإيصالات الورقية لعدد 4 إدارات وسيتم الانتهاء من التطبيق بجميع إدارات الشركة خلال العام المالي الحالي.



وقال المهندس حسام عفيفي إنه تم تطوير منظومة قراءة العدادات بكبار المشتركين ليتم تصوير قراءة الفعال وقراءات مشتركي الجهد المتوسط وبمجرد تصويره يتم إرسال الصورة online مع إرسال رسائل بالقبول أو إعادة التصوير أثناء تواجد القارئ بالمكان.ومراجعة جميع القراءات والاستهلاكات الشاذة لكبار المشتركين أولا بأول لجودة وسلامة الإيصالات الشهرية. وتطوير برنامج كبار مشتركين ليكون برنامج متكامل مع ربطه بالشبكات والتصميمات.وتحديث برامج شحن العدادات مسبقة الدفع لإحكام الرقابة على كافة الأعمال المالية والتجارية.والمتابعة المستمرة للعدادات الذكية.



«تطوير 23 مركز خدمة عملاء»

أضاف «عفيفي» أنه تم تطوير 23 مركز خدمة عملاء مميز عالي الجودة وإنشاء 15 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل الإيصالات وسداد سرقات التيار وتم تحويل مغذيات الخطوط الإشعاعية إلى مغذيات خطوط حلقية وتطوير برنامج خدمة العملاء وميكنة العقود للمشتركين الجدد وإيصالات السداد والمسح الضوئي لجميع المستندات وتفعيل سداد جميع الإيصالات عن طريق الموبايل والانترنت بتطبيقات (سهل – فوري – خالص-Bee ) بالإضافة إلى منافذ شركة فوري دهب وخالص و مصاري ـ أمان ــ خدماتي ـ البريد GPT) تفعيل الضبطية القضائية في جميع قطاعات الشركة حيث بلغت إجمالي قيمة المحاضر المحررة 191.280 مليون جنيه.